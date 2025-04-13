عراقجي يقدم تقريرا حول جولة المفاوضات غير المباشرة مع امريكا للرئيس واعضاء الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الاجتماع الـ69 لمجلس الوزراء للحكومة الرابع عشر مساء اليوم (الأحد) برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.

وفي هذا الاجتماع، قدم وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، تقريرا شاملا إلى رئيس الجمهورية و اعضاء مجلس الوزراء حول الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، التي استضافتها سلطنة عمان.

وعبر الرئيس الايراني وأعضاء المجلس عن امتنانهم لسماح قائد الثورة الإسلامية ببدء هذه المفاوضات، وأشادوا بجهود وزير الخارجية ومتابعته في هذا الصدد.

وعقب الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بخطة التنمية الوطنية السابعة.