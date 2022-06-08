الكيان الصهيوني يدعم قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي للصحافيين صباح اليوم على هامش اجتماع لمجلس الوزراء ردا على سؤال حول القرار المقترح للدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين ضد إيران: ان مستودة القرار ضد إيران في مجلس المحافظين هو حركة سياسية في اتجاه سياسة الضغوط القصوى، وأهدافها الرئيسية، فضلا عن دعمها وقيادتها مع الكيان الصهيوني.

وأكد إسلامي: الاتهامات والمزاعم نسبت لإيران منذ 20 عامًا. وكان أساس تشكيل الاتفاق النووي هو رفض هذه الادعاءات. إذا قبلت الجمهورية الإسلامية الايرانية الاتفاق النووي فإن ذلك كان لإنكار هذه الاتهامات وبناء الثقة.

وأشار إلى أنه تم إغلاق جميع القضايا المزعومة بصيغة pmd أي مفاوضات وتفتيش وزيارات وإغلاق الملف. وفي هذا الصدد، تم التوصل إلى تفاهم على أن الأطراف الملتزمة لديها واجبات. كان ينبغي أن يرفعوا العقوبات ويقدموا التعاون والتسهيلات من أجل التنمية الصناعية للبلد، وقد وافقت الجمهورية الإسلامية الايرانية على أنه ينبغي لها تقييد أنشطتها النووية من أجل أن تتم عملية بناء الثقة هذه.

قال إسلامي: "اليوم عدنا إليه من جديد، أي نفس الكلمات والقصص تطرأ من جديد". تتفاوض إيران منذ شهور، وقد انتهى نص الاتفاقية من الناحية الفنية. لكن مرة أخرى يهدد الكيان الصهيوني الدولة بعمليات إرهابية و حروب نفسية، وكذلك بالدبلوماسية النشطة والمبالغة في التهديدات المتكررة ، وإذا لم توقف الدبلوماسية برنامج إيران النووي فسنوقفها بأنفسنا. هل قانون الغابات هو القاعدة؟ لا يوجد لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية أنشطة نووية خفية أو غير مكتوبة أو غير مُبلغ عنها. ليعلم شعبنا أن هذه القضايا المزعومة هي بتحريض من الإعلام الصهيوني.

وأشار إلى: أن القضايا التي توجد في شكل هذه المستندات والمطالبات تُعرض على شكل أربعة أماكن. جاؤوا وفتشوا أربعة أماكن. أغلقوا أحد هذه الأماكن الأربعة ، مما يعني أنهم قالوا إنه ليس لدينا أسئلة حول هذا الموضوع. كانوا يزعمون أن إيران تصنع قنبلة منذ عشرين عاما. أي قنبلة؟ ذات يوم قالوا "شيان" ، ثم قالوا "بارشين" ، ثم قالوا في جنوب غرب طهران. كل يوم كان المنافقون يوجهون خطاباً يتهمون فيه بلادنا ويضغطون على إيران بأخبار ووثائق مزيفة. تم التحقيق في جميع هذه الحالات.

وقال إسلامي: "من الواضح تمامًا أن مشروع القرار ضد إيران في مجلس المحافظين هو تحرك سياسي يتماشى مع نفس سياسة الضغوط القصوى".

وأكد: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الذرية. لدينا اثنان إلى ثلاثة في المائة من القدرة النووية في العالم ويقومون بحوالي 25 في المائة من عمليات التفتيش لدينا. للوكالة الذرية حوالي 300 إلى 400 مفتش في إيران. هذه الاتهامات غير مبررة ومضايقاتهم التي لا حصر لها لا تنتهي.

ونوه رئيس منظمة الطاقة الذرية: "نعمل بالضبط وفق قواعد وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يوجد نشاط لنا لا يخضع لإشراف الوكالة". نحن لا نقبل هذه الاتهامات ولا نتراجع عن عملياتهم النفسية. لدينا بقايا من حسن النية في الاتفاق النووي أنه إذا لم يرغبوا في الوفاء بالتزاماتهم، فسوف نعيد النظر في بقية حسن نيتنا.

ورداً على السؤال، ما هو رد الفعل المحتمل لإيران على تبني القرار ضد إيران في مجلس المحافظين؟ قال "نحن نتحرك في إطار الضمانات، لا نقول كلمة واحدة أخرى". تم إنشاء التدفق الصناعي لإنتاجنا. نحن لا نتحرك حسب العواطف. لدينا خطة ، وقد حدد قانون العمل الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي المهام الموكلة إلينا، والتي سنعمل على أساسها، وهذا أمر بديهي وسيتم تنفيذه تحت إشراف المجلس.

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