في لقاء مع مسؤولي شؤون الحج: قائد الثورة الاسلامية يؤكد على كشف مؤامرات الصهاينة في مراسم الحج

قال سماحة قائد الثورة كانت بشرى سارة أنه بعد عامين من الإغلاق، فتح الله سبحانه وتعالى مرة أخرى الطريق للحجاج الإيرانيين وغيرهم من الإخوة الموجودين في البلدان الأخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي الخامنئي(مد ظله العالي) خلال لقاء مع مسؤولي الشؤون الحج: "كانت بشرى سارة أنه بعد توقف لمدة عامين، فتح الله سبحانه وتعالى هذه المرة الطريق من جديد للحجاج الإيرانيين وغيرهم من الاخوة في دول اخرى.

واضاف سماحته إنها دعوة الإلهية تفتح لك الطريق، هذه ليست نعمة من أحد ولكن تعتبر من الطاف الباري تعالى علي المشتاقين لحج بيت الله الحرام، اتمنى لكم حج جيد والعودة بالاسلامة والعافية والصحة...

في اتصال هاتفي: رئيسيّ إيران وروسيا يؤكدان مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق نووي نهائي

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حجة الإسلام السيد "إبراهيم رئيسي" مؤكدين خلال الاتصال على مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق نووي نهائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن روسيا اليوم، أن الكرملين، قال في بيان له، إن بوتين أعرب لرئيسي عن تعازيه في حادث السكة الحديد الذي وقع صباح اليوم في إيران وأودى بحياة أرواح بشرية.

وأضاف البيان أن الجانبان بحثا أهم قضايا التعاون الثنائي، حيث أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى العلاقات الروسية الإيرانية والسعي المتبادل لمواصلة تطويرها، بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي...

عبداللهيان: إيران ليس لديها قيود على توسيع العلاقات مع الهند

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الهندي، أن الجمهورية الإسلامية ليس لديها قيود على توسيع العلاقات مع الهند، فيما جدد المسؤول الهندي اعتذاره عن الإساءة للرسول الأعظم "ص" مؤكداً على محاسبة الفاعلين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار الأمن القومي للهند، أجيت دوفال، أكد في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على الحاجة إلى توسيع شامل للعلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والهند.

ورحب مستشار الأمن القومي الهندي بالتقدم المحرز في العلاقات بين البلدين، وشدد على اقتراح تشكيل لجنة استراتيجية لتوسيع العلاقات في جميع المجالات واستعداد حكومة الهند لتطوير التعاون على جميع المستويات في الثنائي و الإقليمية والدولية...

كمالوندي: تصرف الوكالة الدولية غير المناسب دفع إيران لإغلاق الكاميرات في المواقع النووية

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "بهروز كمالوندي" ان قرار إيران اغلاق تشغيل الكاميرات الإضافية ناتج عن تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير المناسب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "كمالوندي" قال فيما يتعلق بالأمر: وفقاً لقانون البرلمان، قررنا اغلاق جميع الكاميرات الاضافية التي كانت تسجل في المواقع النووية ولن يتم تسجيل اي معلومة من الآن فصاعدا.

واعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، إيقاف عدد من كاميرات الوكالة الدولية في إيران...

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