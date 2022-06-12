كيان الاحتلال الاول عالميا في قتل الصحفيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضمن هذا الترتيب تحل "إسرائيل" أولاً على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام.

وصرحت الدراسة أنه "على أساس متوسط عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل".

ومنذ العام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًّا فلسطينيًّا خلال عملهم الصحفي، آخرهم الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت في الأول من حزيران الجاري إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، والصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.

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