إيران تهدف الى تطور العلاقات الاكاديمية مع العراق والكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الوفد الاكاديمي الايراني الذي يزور العراق، ويضم رئيس جامعة طهران محمد مقيمي ، ومساعده للشؤون التعليمية محمود كمرئي، ورئيس كلية فارابي حميد زارع، التقوا مع سفير ايران لدى العراق محمد كاظم آل صادق وسفير ايران لدى الكويت محمد ايراني، وتم خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين جامعة طهران وجامعات العراق والكويت.

وأعلن السفير الايراني ببغداد آل صادق، خلال اللقاء، عن استعداده لتمهيد الطريق لتفاهم بناء بين جامعة طهران والجامعات العراقية، ورأى ان الفرصة مناسبة لزيادة عدد الطلاب العراقيين في جامعة طهران.

كما قدم سفير ايران لدى الكويت، محمد ايراني تقريراً عن كيفية الاستفادة من الاستثمارات الكويتية في مجال التعليم العالي.

بدوره تطرق رئيس جامعة طهران محمد مقيمي، الى مختلف مجالات التعاون المشترك بين جامعة طهران والجامعات العراقية، مؤكداً على تطوير العلاقات الاكاديمية بين الجامعات الايرانية والعراقية كهدف جاد لجامعة طهران.

وطلب رئيس جامعة طهران من سفيري الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى العراق والكويت تسهيل سفر الأساتذة والطلاب وموظفي الجامعة لزيارة العتبات المقدسة وتفقد المؤسسات العلمية.

وقال مقيمي: ان الرحلات الأكاديمية وزيارة العتبات المقدسة التي يقوم بها الأكاديميون لها تأثير كبير على القيم المعنوية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وشارك رئيس جامعة طهران والوفد المرافق له في مؤتمر احياء ذكرى المرحوم آية الله سيد محمد سعيد الحكيم.

كما التقى رئيس جامعة طهران، محمد مقيمي، برئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي. وفي هذا اللقاء الحميم، روى عادل عبد المهدي ذكريات صداقته الطويلة مع الشهيد الحاج قاسم سليماني، وقدم مقيمي كتابًا يصف أسلوب القيادة للشهيد سليماني، تضمن إشارة الى ما ذكره عادل عبدالمهدي، كما تبرع رئيس الوزراء العراقي السابق بكتاب ألفه باللغة العربية عن الشهيد سليماني لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران.

/انتهى/