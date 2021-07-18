تعاون إيراني عراقي في مجال العلوم والثقافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر اللقاء سعد محمد حجية نائب متولي عتبة الإمامين كاظمين (ع) والوفد المرافق له ورئيس المؤسسة الرضوية العلمية والثقافية عبد الحميد طالبي وعدد من مدراء المؤسسة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون بين العتبتين المقدستين في المجالات العلمية والثقافية مع التأكيد على أن يتم تنفيذ مذكرات التعاون الإعلامي بينهما.

ومن أهم محاور التعاون التي تم الاتفاق عليها هو التعاون في النشاطات القرآنية بما يشمل إقامة دورات التلاوة والترتيل وإقامة مؤتمرات قرآنية مشتركة في المناسبات المختلفة.

وأعلن رئيسا جامعتي العلوم الإسلامية الرضوية والإمام الرضا (عليه السلام) عن استعدادهما للتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسة لعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة في إصدار المطبوعات باللغتين العربية والفارسية وغيرها.

وأبدى مدراء كل من مؤسسة العتبة الرضوية للبحوث الإسلامية ومركز العتبة الرضوية للإبداع الفني ومركز المطبوعات والنشر التابع للعتبة الرضوية استعداده التعاون في المجالات المختلفة، كما تم بحث سبل التعاون بين مكتبات العتبات المقدسة.

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