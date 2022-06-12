وزير الزراعة الفنزويلي: نتطلع لنقل المعرفة والتكنولوجيا الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن ويلمار كاسترو سوتيلدو اليوم الأحد عن استعداد بلاده للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية لاستثمار ونقل المعرفة التقنية في مجال الزراعة وذلك على هامش تفقده موقع مصنع وخطوط إنتاج شركة (بايوران) المعرفية في محافظة البرز واضاف انه يبلغ استخدام المبيدات الكيماوية في فنزويلا أكثر من 30000 طن سنويا، وبهدف تحقيق الأمن الغذائي وإنتاج منتجات زراعية صحية، فقد منحنا الأولوية لاستراتيجية تعزيز استخدام الأسمدة البيولوجية والمبيدات.

وأضاف ان من بين المنتجات الزراعية الفنزويلية ، نذكر الذرة والأرز والقهوة وعباد الشمس والقطن ، وقال اننا نعتزم الاستفادة من مجموعة متنوعة من المنتجات البيولوجية في قطاع الصحة العامة ، والأسمدة البيولوجية والمبيدات الحشرية والمكملات الحيوية للماشية والدواجن والثروة السمكية لشركة بايوران لإحداث ثورة في الصناعة الزراعية في فنزويلا.

وقال وزير الزراعة الفنزويلي: "لقد اثارة قدرة شركة بايوران على توفير الأسمدة الحيوية والمبيدات الحشرية ومكملات المواشي اعجابنا وسنحاول الاستفادة من منتجات هذه الشركة وكذلك ما تمتلكة من معرفة فنية لنقل التكنولوجيا إلى بلادنا".

ويقع موقع مصنع وخطوط إنتاج شركة بايوران الذي يعد أكبر وأحدث منتج للمتجات الحيويية الزراعية في الشرق الأوسط ، في منطقة كلدشت بمدينة كرج كبرى مدن محافظة البرز.

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