اهتمام القطاع الخاص الكيني والاوغندي بانشاء مراكز خدمة زراعية بمساعدة ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس مركز التفاعل الدولي لاقتصاد العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة "أمير حسين مير أبادي" عن اهتمام بعض مستثمري القطاع الخاص الكيني والأوغندي بانشاء مراكز خدمة زراعية بدون طيار في بلادهم بمساعدة التقنيين الايرانيين.

وكانت المسيرات الزراعية الايرانية إحدى المنتجات المحلية التكنولوجية القائمة على التي جذبت انتباه المسؤولين والقطاع الخاص خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله "ابراهيم رئيسي"، الأخيرة لثلاث دول أفريقية هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي.

وهذه المسيرات لديها تطبيقات مزدوجة لرش المحاصيل والأراضي الزراعية والبحث في المزارع مع قدرات معالجة الصور في مجالات رسم الخرائط واكتشاف الآفات الزراعية.

وإحدى هذه الطائرات هي المسيرة "بليكان 2" التي تتمتع بقدرات فريدة مثل الدفع الصناعي المقاوم للماء والغبار، والأذرع القابلة للفصل والتحضير في دقيقتين، ورش 2 هكتار لكل تحليق، وتغطية أفقية من 5-6 أمتار، والقدرة على تركيب جميع أنواع الوحدات الزراعية، وضخ 6 لترات في الدقيقة ولديها برنامج ذكي للكشف عن مسار التحليق.

وقد تمت ازاحة الستار عن طائرات مسيرة إيرانية الصنع للاغراض الزراعية يوم الأربعاء الماضي، بحضور رئيس الجمهورية في العاصمة الكينية نيروبي بهدف تسويق المنتجات الإيرانية القائمة على المعرفة.

وأكد مير أبادي في مقابلة مع إرنا، على أن المجال الزراعي يتمتع حاليا بقدرات مناسبة للغاية للتعاون بين إيران والدول الأفريقية مضيفا: أن دول هذه المنطقة تسعى بقوة لتعزيز الزراعة وجعل هذا المجال اقتصاديا.

وأشار إلى أنه من التقنيات التي تم الكشف عنها لأول مرة خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى إفريقيا هيعرض طائرتين بدون طيار من إنتاج شركات قائمة على المعرفة تسمى "بليكان 2" و "طائرة درنا المسيرة بدون طيار لرسم الخرائط " للاستخدام في مجال الزراعة.

وأكد على ان هذه الطائرات بدون طيار لديها قدرة جيدة جدا للعمل في أفريقيا، وبدلا من بيعها ينبغي التخطيط لها في شكل تقديم الخدمات موضحا: بأن الدول الأفريقية لديها حقول زراعية كبيرة جدا وفي بعض الأماكن يصعب الوصول إليها وان سعر المدخلات الزراعية ومبيدات الآفات فعال للغاية أيضا في السعر النهائي للمنتجات الزراعية وهذا ما يأخذه الأفارقة بعين الاعتبارفي اقتصاد المجال الزراعي.

ولفت إلى الخصائص المهمة لهذه الطائرات الزراعية المسيرة ومنها تقنية زيادة دقة رش المبيدات مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل وستنخفض كمية المبيدات المستخدمة بشكل كبير، وتعتبرهذه المسألة مهمة للغاية في مناقشة الاقتصاد الزراعي والسعر النهائي للمنتج.

كما وصف الزيادة في سرعة العمل في الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار كميزة جذابة أخرى لاستخدام هذه الطائرات.

/انتهی/