قوات حرس الحدود لايسمحوا ان يمس الاعداء اضرارا بأمن محافظة كردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي ان قوات حرس الحدود في محافظة كردستان موجودون في حدود هذه المنطقة من البلاد بقوة واقتدار وروح جهادية، ولا يدخرون أي جهدا في توفير الأمن في هذه المناطق.

وفي إشارة إلى الجهود المتواصلة لأعداء الثورة الإسلامية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني المزيف لزعزعة الأمن في الجمهورية الإسلامية الايرانية، قال: تتمتع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية بدعم كبير من الشعب وبالاعتماد على القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، بجهوزية مادية وروحية عالية للغاية.

وان قوات حرس الحدود في محافظة كردستان موجودون في حدود هذه المنطقة من البلاد بقوة واقتدار وروح جهادية، ولا يدخرون أي جهدا في توفير الأمن بهذه المناطق.

وفي الختام أشاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بجهود حرس الحدود لتوفير الامن في هذه المناطق.

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