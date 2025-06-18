اعتقال خمسة جواسيس للموساد في لرستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في لرستان، وبفضل الجهود الحثيثة والمستمرة لجنود الإمام زمان (ع) المجهولين في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بمحافظة لرستان، تم تحديد هوية خمسة عناصر خائنة ومنافقة وعديمة الجذور، كانوا يسعون لتحقيق أهداف تجسس الموساد الشريرة، واعتقالهم في مدن خرم آباد وبروجرد ودرود.

ويؤكد هذا البيان: أن هؤلاء المرتزقة عديمي الضمير، من خلال أنشطة مستهدفة في الفضاء الإلكتروني، سعوا إلى إثارة القلق العام وتشويه صورة الكيان المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدميرها، ولكن بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة وفي الوقت المناسب، أُحبطت أعمالهم الشريرة ووجهت ضربة قاصمة لحركة التسلل.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في هذا البيان: "إن أهالي محافظة لرستان الشرفاء والمتواجدين دائمًا في مواقع الأحداث مطمئنون إلى أن جنود الإمام الزمان (ع) المجهولين في الحرس الثوري الإيراني، كما في الماضي، سيدافعون عن أمن إيران الإسلامية واقتدارها وكرامتها حتى آخر قطرة دم". كما يُطلب من عامة الناس الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة إلى جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني عبر نظام 114./انتهى/