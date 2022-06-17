وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت وزير النفط الايراني الى ان قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية يؤكدان على ديمومة صادرات الغاز للعراق وقال لن نسمح بان يقلق الشعب العراقي بشأن إمدادات الغاز.

وأستعرض وزير النفط جواد أوجي في تصريح للتلفزيون الايراني الخميس تفاصيل حصول إيران على مستحقاتها المتأخرة البالغة 1.6 مليار دولار من بغداد لقاء تصدير الغاز للعراق وقال : "ان المبلغ 1.6 مليار دولار هو مستحقات متاخرة لم تدفع لإيران خلال فترة الحكومة (الايرانية) السابقة، ولكن في الحكومة الحالية استلمنا المستحقات من صادرات الغاز إلى العراق شهريا.

وأشاد بتعاون وزيري الكهرباء والنفط العراقيين في سداد الديون العراقية لإيران، وقال: " اعلنا خلال الاتفاق مع الجانب العراقي، أننا سنمد الغاز للشعب العراقي بشكل مستدام، وتوفير الطاقة له. لقد كان الشعب العراقي أولويتنا. لن نسمح بان يشعر الشعب العراقي بالقلق بشأن إمدادات الغاز.

وأضاف: "العراق دفع جميع فواتيره، لكن هذا الرقم البالغ 1.6 مليار دولار لم يظهر في موازنة 2022 ، الا انه تمت الموافقة عليه في برلمانهم ودفع هذا الرقم لحساب شركة الغاز الوطنية الإيرانية.

واكد اوجي انه خلال الاشهر الـ 11 الماضية كنا نحصل على مستحقاتنا من صادرات الغاز إلى العراق شهريا، وقال: ليس لايران الان اي مستحقات متاخرة لصادرات الغاز الى العراق.

واكد وزير النفط بان ايران تقف دوما الى جانب الشعب والمسؤولين العراقيين لتوفير الطاقة وقال: لن نسمح بان يقلق الشعب العراقي بشان توفير الغاز في فصل الحر.

واضاف: ان ديمومة صادرات الغاز الى العراق تحظى بتاكيد سماحة قائد الثورة ورئيس الجمهورية وبناء عليه فان زيادة صادرات الغاز الى العراق سنقوم بتقييمها في برامجنا المستقبلية.

واضاف أوجي: "في الربع الأول من هذا العام، نما إجمالي صادراتنا إلى الدول المجاورة بنسبة 43٪ من حيث الحجم، وسجل الحصول على مستحقاتنا من صادرات الغاز إلى الدول المجاورة، نموا بنسبة 90٪".

وصرح وزير النفط: "إن عائدات النقد الأجنبي من تصدير النفط ومكثفات الغاز والمنتجات البتروكيماوية والغاز ستساعد في إدارة النقد الأجنبي في البلاد وتوريد السلع الأساسية".

وبحسب وزير النفط، فإنه منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، زاد حجم صادرات البلاد من الغاز بنسبة 25٪ وعائدات النقد الأجنبي بنسبة 90٪.

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