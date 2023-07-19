وزير الكهرباء العراقي: لا يوجد توجيه رسمي بدفع مستحقات الغاز الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فاضل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن موضوع سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوماً، نشر في الإعلام فقط ولم يصلنا أي شيء رسمي.

وأضاف فاضل، أن هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني وتسديدها إما بالمال أو من خلال النفط.

وأردف: "في حال منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات، فمن الممكن أن تصرف جزءاً منها أموال والجزء الآخر وقود".

يذكر أن وسائل إعلامية نشرت، أن الولايات المتحدة منحت إعفاء للعراق لمدة 120 يوماً بدفع مستحقات الغاز المستورد من إيران.

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