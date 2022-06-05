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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:٤٠ م

في باكو؛

وزیر النفط الایراني يناقش مع وزيرى الطاقة البلغاري والروماني أزمة الطاقة العالمية

وزیر النفط الایراني يناقش مع وزيرى الطاقة البلغاري والروماني أزمة الطاقة العالمية

ناقش وزير النفط الايراني جواد اوجي مع وزيري الطاقة البلغاري والروماني في باكو بشأن أزمة الطاقة العالمية وتصدير الخدمات الفنية الهندسية وكذلك تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقی أوجي بوزير الطاقة الروماني "فيرجيل دانيیل بوبيسكو" ووزير الطاقة البلغاري "ألكسندر نيكولوف" على هامش معرض باكو الدولي للنفط والغاز.

وتحدث بوبيسكو في منتدى باكو للطاقة عن أزمة الطاقة الأوروبية وتحول الكربون.

یذکر أن اوجي غادر طهران يوم الاربعاء الماضي (1 یونیو) متوجها الى جمهورية اذربيجان في زيارة تستمر 3 ايام للمشاركة في مراسم اسبوع الطاقة التي تقام في هذا البلد.

وانطلقت مراسم اسبوع الطاقة في 1 يونيو واستمرت لثلاثة ايام وذلك برعاية وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان وشركة النفط الحكومية في أذربيجان سوكار (SOCAR).

/انتهى/

رمز الخبر 1924304
https://ar.mehrnews.com/news/1924304/

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