باقري يشدد على ضرورة رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري غرد عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً : "في محادثة هاتفية ودية ومثمرة مع نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو، شكرت الصين على مواقفها الايجابية وتفاعلاتها البناءة".

واضاف: "ان ايران والصين بصفتهما شريكين موثوقين، وتشتركان في موقف مشترك بشأن عدم شرعية العقوبات الامريكية احادية الجانب، وتؤكدان على اهمية سيادة القانون في العلاقات الدولية".

وصرح النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني: "تم التأكيد على رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية وضمان عدم التكرار، وستتواصل المشاورات بين الجانبين في المستقبل حول مجموعة من القضايا، لا سيما على الصعيد الدولية"./انتهى/