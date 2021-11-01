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٠١‏/١١‏/٢٠٢١, ٧:٥٠ م

خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الصيني؛

باقري يشدد على ضرورة رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية

باقري يشدد على ضرورة رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية

شدد نائب وزير الخارجية الايراني، خلال محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الصيني على ضرورة رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية وعدم تكرارها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري غرد عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً : "في محادثة هاتفية ودية ومثمرة مع نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو، شكرت الصين على مواقفها الايجابية وتفاعلاتها البناءة".

واضاف: "ان ايران والصين بصفتهما شريكين موثوقين، وتشتركان في موقف مشترك بشأن عدم شرعية العقوبات الامريكية احادية الجانب، وتؤكدان على اهمية سيادة القانون في العلاقات الدولية".

وصرح النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني: "تم التأكيد على رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية وضمان عدم التكرار، وستتواصل المشاورات بين الجانبين في المستقبل حول مجموعة من القضايا، لا سيما على الصعيد الدولية"./انتهى/

رمز الخبر 1919425
https://ar.mehrnews.com/news/1919425/

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