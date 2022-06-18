إيران تعلن عن استعدادها للتعاون مع كرواتيا في توريد منتجات الحلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس غرفة ايران التجارية، غلام حسين شافعي، صرح خلال "مؤتمر تجارة الحلال بين ايران وكرواتيا وجنوب شرق اوروبا"، الذي انعقد اليوم السبت لنسخته الاولى باستضافة "مؤسسة الحلال العالمية" في ايران، أن الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون مع جمهورية كرواتيا بهدف تلبية احتياجات الدول الاقليمية الى منتجات الحلال..

وعبر شافعي عن ارتياحه لتنظيم هذا المؤتمر بحضور ممثلين عن كرواتيا ودول جنوب شرق اوروبا؛ متطلعا بان تسهم هذه الزيارة في تطوير التعاون بين الجانبين.

وأشار الى دور معهد الابحاث والاعلام التابع للغرفة الاسلامية (ايكريك)، مبينا انه اشرف على تنظيم هذا المؤتمر بهدف توقيع مذكرات للتعاون مع كرواتيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبيّن رئيس الغرفة الايرانية، ان معهد ايكريك بدا نشاطه منذ العام 2005 في البلاد وهو يعنى باعداد دراسات علمية لتطوير التعاون التجاري بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وبما يشمل نشاطات تجارة الحلال ايضا.

واعلن شافعي أن ايران هي سادس اكبر دولة في صناعة منتجات الحلال بين 73 بلد مسلم وغير مسلم، مضيفا انه بالاحرى لايوجد سوق غير حلال في ايران الاسلامية، وبذلك فإن السلطات الرقابية داخل البلاد اذ تشرف على جودة المنتجات الغذائية مقارنة بالمعايير القياسية، فهي تؤكد على ان يتم انتاجها وفقا لاسس الشريعة ايضا.

ومن جهته، اكد المدير التنفيذي لـمؤسسة الحلال في كرواتيا، آلدين دوغو نوفيتش، ضرورة التركيز على طاقات سوق الحلال في ايران ودول منطقة البلقان.

واضاف، ان كرواتيا تريد التعاون مع ايران في مجال سوق الحلال وسيتم خلال الاجتماع المشترك في اكتوبر القادم، دعوة اصحاب القطاع الخاص لاستعراض افاق التعاون بين البلدين.

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