ماليزيا وفيتنام تعززان تعاونهما في صناعة الحلال بإنشاء منطقة صناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستعزز ماليزيا وفيتنام تعاونهما في صناعة الحلال من خلال تنفيذ مشروعين خاصين لبناء منطقة صناعية في فيتنام، وإطلاق مجلس حلال تابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي هذا الصدد، صرّح تران هونغ ها، نائب رئيس وزراء فيتنام، قائلاً: "إن اقتراح بناء منطقة صناعية في فيتنام سيستفيد من خبرة ماليزيا الممتدة لخمسة عقود في منح شهادات الحلال، وخبرة فيتنام الكبيرة في مجال الزراعة".

وقال رئيس جمعية برلمانات آسيان، الذي سافر إلى ماليزيا لحضور الدورة السادسة والأربعين للجمعية البرلمانية الآسيوية، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي في كوالالمبور: "أنا واثق من مكانة ماليزيا المهمة في صناعة الحلال في إنتاج وتصدير المنتجات الحلال، ويمكنني القول إن هذا البلد رائد في هذا المجال".

وأوضح تران هونغ ها: "تتمتع فيتنام بقوة زراعية قوية، ونحن نصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية مثل الأرز إلى مختلف أنحاء العالم لضمان الأمن الغذائي في العديد من البلدان".

وقال: "نتفق مع اقتراح نائب رئيس الوزراء الماليزي بإنشاء مجلس حلال لرابطة دول جنوب شرق آسيا برئاسة ماليزيا، وستكون فيتنام عضوًا في هذا المجلس، وستعمل على إنتاج منتجات حلال في منطقة آسيان بشهادات إقليمية سارية المفعول بهدف اختراق الأسواق العالمية".

تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير منتجات الحلال، وقد احتفلت البلاد بالذكرى الخمسين لإنتاجها في عام ٢٠٢٤. وقد أصبحت شهادة الحلال الماليزية علامة تجارية مسجلة عالميًا.

