العراق...دعوات لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن تصريحات بومبيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اوغلو تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق بومبيو تدل على حجم الخرق الامني في مطار بغداد الدولي بالاضافة الى وجود جواسيس وعملاء كثر في اجهزة حكومية حساسة ينغي كشفهم باسرع وقت ممكن.

واضاف اوغلو، انه “لا يمكن بناء قاعدة ومنهجية للامن القومي العراقي دون تامين حقيقي للمطارات”، مؤكدا أن “عملية الاغتيال قد تتكرر في اي لحظة مع وجود فوضى واذرع سرية للمخابرات الامريكية على الارض العراقية”.

واشار الى ان “تصريحات بومبيو تستوجب وقفة وطنية من قبل مجلس النواب في عقد جلسة طارئة من اجل مناقشة ما ورد فيها من ناحية استغلال مبنى السفارة الامريكية كقاعدة ونقطة تمركز لفريق الاغتيالات وهذا الامر مرفوض لانه يعد استغلال لمبنى دبلوماسي “.

واثارت تصريحات بومبيو الاخيرة موجة استياء شعبي في العراق واشارت الى وجود عملاء وجواسيس كثر في مطار بغداد الدولي.

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