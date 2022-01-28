العراق ... مصادر أمنية تتحدث عن 6 صواريخ استهدفت مطار بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر إن “مطار بغداد الدولي استهدف فجر اليوم بـ6 صواريخ أدت الى احداث اضرار مادية جسيمة في بنية المطار”.

وأضاف أن “الصواريخ سقطت قرب المدرج والجانب المدني من مبنى المطار”.

وأشار إلى أن القصف قد تسبب بوقوع أضرار في عدد من الطائرات المدنية الجاثمة على مدرج المطار.

ولفت إلى أنه إلى الآن لم تتضح اذا ما كانت هناك إصابات بشرية بين العاملين في مطار بغداد.

وصرح المصدر أمني في بغداد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ايضا تعرضت قاعدة فكتوريا الأمريكية في مطار بغداد الدولي لهجوم بطائرة مسيرة.

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