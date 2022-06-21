رئيس الحج والزيارة يبحث في السعودية امكانية رفع حصة الزوار الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسيني تطرق في هذا اللقاء إلى سوء الفهم السياسي بين إيران والسعودية ومحادثات البلدين لحل المشاكل العالقة؛ متطلعا بان تتظافر دبلوماسية الحج والدبلوماسية السياسية لتحقيق ذلك. كما اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة، أن أكثر من 1.2 مليون زائر ايراني يترقبون دورهم لاداء فريضة الحج؛ داعیا الجانب السعودي بالسماح لزيادة حصة الرعايا الايرانيين خلال مناسك الحج هذا العام.

وحث حسيني، وزير الحج السعودي ايضا على العمل المشترك بهدف رفع العراقيل من مسار إستناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين. وعلى صعيد اخر، انتقد المسؤول الايراني زيادة اسعار الرسوم المترتبة على خدمات الحج في الديار المقدسة؛ داعيا المسؤولين السعوديين للتعاون من اجل تقليل الضغوط عن الحجاج في هذا الخصوص.

ومن جانبه اكد وزير الحج السعودي ان بلاده تضع امن الحجاج من كافة الدول على سلم اولوياتها؛ مضيفا انه في ضوء امتناع بعض البلدان عن ايفاد رعاياها وعدم إستخدام حصتها في هذا العام، ستدرس الجهات المعنية في السعودية اقتراح زیادة حصة الزوار الايرانييم وستوافي بالنتائج عقب توفر الظروف اللازمة.

وفي معرض التدليل على زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج، فقد عزا "توفيق" الاسباب الى ارتفاع الأسعار العالمية./انتهى/