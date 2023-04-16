مسؤول في الخارجية يعلن عن إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة لإيران في الرياض وجدة قبل مراسم الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهشتي منفرد اليوم الأحد في إشارة إلى استمرار أنشطة الوفد السعودي في مشهد: إن استئناف الرحلات الجوية من مشهد إلى السعودية ليس له علاقة بالاجتماع المشترك مع الوفد السعودي في هذه المدينة ويعتمد ذلك على مناقشة الامر بين مسؤولي قطاع الطيران في البلدين.

وقال رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان الرضوية: إن زيارة الوفد السعودي لفنادق مشهد مستمرة اليوم ومن المحتمل أن يتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدا الاثنين.

وكان بهشتي قد صرح في وقت سابق في لقاء مع الوفد الفني السعودي: قريباً وقبل انطلاق مراسم الحج سنشهد إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض وجدة، كما سيتوجه الحجاج الإيرانيون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج والعمرة.

كما قال رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض ال غنوم خلال زيارته إلى مشهد: "جرى هذا اللقاء في شهر رمضان المبارك وهو مصدر للخير والبركات وبعد أيام قليلة سنعود إلى السعودية مباشرة من مشهد وننتظر وصول الحجاج ورجال الاعمال الايرانيين ".

وأضاف ال غنوم: بعد زيارة الوفود الفنية نأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين في المجال الثقافي والاقتصادي، كما يجب توفير أسس سفر رعايا البلدين وخاصة الإيرانيين إلى المكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاركة في مراسم الحج.

وقد وصل الوفد الفني السعودي برئاسة "ناصر بن عوض ال غنوم" إلى مشهد المقدسة شرق ايران يوم الجمعة، لمتابعة إعادة فتح القنصلية السعودية في هذه المدينة.

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