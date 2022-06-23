برلمانية إيرانية تطالب الاعلان عن أسماء المستشارين الخونة ومقترحي العقوبات ضد الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت عضو في لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي زهره الهيان في الماضي، كتبنا نحن النواب إلى وزارة الخارجية رسالة وطلبنا منهم نشر قائمة الإيرانيين الذين يقترحون عقوبات ضد إيران.

وأضافت الهيان لأن هؤلاء الخونة ينتهكون حقوق الشعب الايراني ويقدمون نصائح خاطئة لأعداء النظام، يجب علينا ان نعرفهم للناس وهذا أيضا يتسبب في شيئين، أولهما عزل خونة البلد، وفي الحالة التالية، يجعل السياسيين الأمريكيين وأعداء إيران، الذين يؤمنون بالمهن الباطلة لهؤلاء الخونة ويتخذون القرارات والخطط وفقًا لهم، يدركون طبيعتهم.

وقالت الهيان أن الخونة للبلاد ليس لديهم عرق خاص تجاه إيران والشعب الايراني لهذا السبب ينشطون في المجال الإعلامي أي في شكل الفضاء السيبراني والمعارض. ان هذه الأنشطة الإعلامية ناتجة عن جهلهم. لأن من يعمل ضد بلده ليس له هوية ولا ينتمي لإيران.

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