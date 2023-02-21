الهيان: عقوبات الاتحاد الأوروبي لا قيمة لها عند الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت زهره الهيان في جلسة علنية للمجلس الشورى الإسلامي اليوم، إن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على 32 فردًا ومنظمة إيرانية، وأنا وعدد من أعضاء مجلس النواب من بين الذين تمت معاقبتهم.

وقال: انا كسيدة وطبيبة ورئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الشورى الإسلامي، أعلن أن جريمتنا هي الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وآخر رسالة أرسلتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة كان في سياق إدانة حادث مرقد شاهجراغ الإرهابي الذي استشهد فيه نساء وأطفال .

وشددت ممثلة شعب طهران في مجلس الشورى الإسلامي: أعلن الشعب الإيراني يوم11شباط أن العقوبات ليس لها تأثير عليهم وأن هذه العقوبات أصبحت طبيعية لشعب إيران وليس لها قيمة لشعبنا.

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