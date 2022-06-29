برلمانية إيرانية تلتقي برئيس الصليب الأحمر ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجورجية - الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي زهرة الهيان خلال حضورها في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تبليسي مع رئيس الصليب الأحمر ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجورجية - الايرانية.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة زيادة التعاون المتبادل بين الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية والصليب الأحمر الجورجي وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

كما تمت مناقشة قضايا مثل توسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين، والاهتمام بالصحة والسياحة الترفيهية، وقضايا حقوق الإنسان.

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