الايرانية "زهرة كودايي" أفضل حارسة مرمى في مباراة منتخبي إيران والهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعادل المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم للسيدات مع نظيره الهندي سلبيا في بداية مشواره ضمن المجموعة الاولى من بطولة كأس آسيا للسيدات في الهند 2022.

وقد تمكنت حارسة مرمى الفريق الايراني "زهرة کودایي" من دفع كرة خطرة للخصم الهندي في الدقيقة 77 بأداء استثنائي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي نهاية المباراة اختيرت كودايي كأفضل لاعبة.

وفي المباراة الاخرى بالمجموعة ذاتها فازت الصين على تايوان 4-0 .

وتستضيف الهند بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2022 في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 12 فريقًا.

وسيواجه المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات منتخب الصين في مباراته الثانية يوم الأحد المقبل. ويلتقي مع تايوان يوم الاربعاء.

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