  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:١٨ م

مجلس النواب اليمني يدين استمرار احتجاز دول تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية

مجلس النواب اليمني يدين استمرار احتجاز دول تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية

أدان مجلس النواب اليمني اليوم الأحد، استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، معتبراً ذلك التفافا على بنود الهدنة الأممية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس النواب اليمني، طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلزام دول تحالف العدوان بتوريد عائدات النفط الخام إلى البنوك اليمنية، وكذا دعم المستشفيات، وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة وتحسين الخدمات.

وحمَّل الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة إزاء نقل البنك المركزي إلى عدن وما نتج عنه من تداعيات وتفاقم للوضع الإنساني وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على مدى أكثر من سبع سنوات.

وطالب من مجلس الأمن والأمم المتحدة إلزام دول تحالف العدوان بتوريد عائدات النفط الخام إلى البنوك اليمنية والعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن، وصافر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وكذا دعم المستشفيات، وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، إضافة إلى تحسين الخدمات ودعم الكهرباء، وتوفير الخدمات الضرورية لجميع المحافظات اليمنية.

وأكد المجلس أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة والعمل على إنهاء كافة الصعوبات والعراقيل التي يختلقها تحالف العدوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1924805
https://ar.mehrnews.com/news/1924805/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات