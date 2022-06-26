مجلس النواب اليمني يدين استمرار احتجاز دول تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس النواب اليمني، طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلزام دول تحالف العدوان بتوريد عائدات النفط الخام إلى البنوك اليمنية، وكذا دعم المستشفيات، وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة وتحسين الخدمات.

وحمَّل الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة إزاء نقل البنك المركزي إلى عدن وما نتج عنه من تداعيات وتفاقم للوضع الإنساني وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على مدى أكثر من سبع سنوات.

وطالب من مجلس الأمن والأمم المتحدة إلزام دول تحالف العدوان بتوريد عائدات النفط الخام إلى البنوك اليمنية والعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن، وصافر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وكذا دعم المستشفيات، وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، إضافة إلى تحسين الخدمات ودعم الكهرباء، وتوفير الخدمات الضرورية لجميع المحافظات اليمنية.

وأكد المجلس أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة والعمل على إنهاء كافة الصعوبات والعراقيل التي يختلقها تحالف العدوان.

/انتهى/