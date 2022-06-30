مفاوضات الدوحة تاتي استمرارا لمفاوضات فيينا/ نمضي بالمفاوضات إلى الأمام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وفي تصريحه الصحفي، أمس الاربعاء قال بهادري جهرمي بخصوص زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لإيران : "لطالما كان لإيران نهجها النشط ومبادراتها لالغاء الحظر، وكانت زيارة بوريل لإيران في هذا الاتجاه. وكان الجانبان متفقان على استمرار المفاوضات لالغاء اجراءات الحظر الاحادية الظالمة هذه".

وتابع المسؤول الإيراني: "مفاوضات الدوحة تاتي في سياق استمرار مفاوضات فيينا ، وإيران كما في السابق ستجري مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي في الدوحة. نأمل مع مرور الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا المسار تحقيق تغييرات إيجابية ومقبولة في هذا الاتجاه".

وحول قمة بحر قزوين، قال: ان القضية المحورية للقمة هي امور بحر قزوين والبيئة البحرية والحيلولة دون تدخل سائر الدول في ادارة هذا البحر وبطبيعة الحال ، سيكون الترانزيت البحري وقضايا التجارة من محاور القمة والاجتماعات الثنائية التي تجري على هامشها.

وردا على سؤال حول طريقة استلام الديون من العراق ، قال المتحدث باسم الحكومة: "يتم استلام جميع المستحقات بطريقة ثابتة ومشتركة ومألوفة ، وهذه الطريقة ليست مقايضة او ضمان السلعة ، وان تلك الموارد المالية سيتم استلامها بنفس الطريقة المتداولة كجميع الموارد الاخرى التي توضع تحت تصرف البلاد لتصرف في توفير السلع الاساسية".

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