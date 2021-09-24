خطيب زادة: المفاوضات من اجل المفاوضات غير مقبولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة له على موقع تويتر ان إيران وحدها هي التي تتحدث نيابة عن إيران.

وأضاف ان مهمتنا الدخول في مفاوضات تؤدي الى نتائج.

وأكد خطيب زادة ان المفاوضات من اجل المفاوضات غير مقبولة إطلاقاً. كما أن هناك توجد فكرة خاطئة (من قبل امريكا) مفادها أن "الإرهاب الاقتصادي" سيؤدي الى نتيجة.

وفي نهاية التغريدة قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية حان الوقت للجانب الذي ترك الاتفاق النووي من جانب واحد أن يستيقظ ويفتح عينيه على الواقع.

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