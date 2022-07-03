الشعب الفلسطيني لن يمرر مشروع الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القانوع، في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "اقتحامات الاحتلال للأقصى تتزايد، وهناك خطر كبير محدق به"، داعيا إلى "شد الرحال للمسجد يوميًّا، والرباط المتواصل في ساحاته، ودعم المقدسيين هناك".

وبيّن أن الاحتلال يسابق الزمن في تقسيم المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات المتكررة، وهو ما يستلزم الاستنفار لحمايته والدفاع عنه، وفق قوله. ودعا الناطق باسم "حماس" إلى أوسع حالة من التضامن والإسناد لأهل القدس، وتثبيتهم في مواجهة غطرسة الاحتلال ومحاولات تهجيرهم ودفاعهم عن الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، في سعيٍ صهيوني متواصل لتغيير الأمر الواقع، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيّا./انتهى/