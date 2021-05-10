الاقصى ساحة حرب.../ انقذوا الاقصى

وكالة مهر للانباء _ زينب شريعتمدار: نستبدل صباح الخير بصباح القدس فالقدس حرفنا وقصيدتنا وصلاتنا وعيدنا ومجدنا وشرفنا.

حي على القدس وحي على الاقصى وحي على الشيخ جراح يا احرار العالم وشرفاءه فهذه القدس تنتفض بنفسها وعرفوا ابناء القدس ان ليس لهم سوى الله وحجارتهم وعرفوا ان اصوات حناجرهم وبراكبن تكبيرهم اعنف من عواصف حزمكم.

لقد حولت اليوم قوات الاحتلال باحات المسجد الاقصى لساحة حرب، بعد اطلاق النار المكثف صوب المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الاقصى.

وافاد مراسل قناة فلسطين اليوم أن 100 مقدسي أصيبوا حتى اللحظة داخل الأقصى بحالات مختلفة بينها إصابات بالرأس ولا تتمكن الطواقم الطبية الوصول إليهم.

وتم استهداف الصحافيين بشكل مباشر وإصابة عدد منهم في المسجد الأقصى واستهدفت مصورة ميدان القدس بالاختناق جراء اطلاق الغاز المدمع.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد الأقصى وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، بعد أن اغلقت كافة بوابات المسجد الاقصى.

واندفع عشرات الجنود بالاعتداء على المواطنين بوحشية ودفعهم نحو بابي حطة والأسباط من أجل إفراغ المسجد الأقصى وسط احتمالات لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط .

وهناك زحف جماهيري من الضفة الغربية ومناطق اخرى نحو القدس الشريف وانتفاضة الداخل الفلسطيني المحتل ٤٨ مع القدس فيما تسجل المقدسيات المرابطات ملحمة اسطورية في هذه اللحظات.

وأوضحت الأوقاف الاسلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للطواقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان.

بدوره، قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: إن الاحتلال هاجم المسجد الأقصى المبارك بشكل همجي وغير مسبوق ومبيت مسبقا.

وأضاف الكسواني"، أن الاحتلال اقتحم أيضا المصلى القبلي من المسجد واعتدى على المعتكفين.

و هناك عدد كبير من الإصابات المحتجزة داخل مصلى قبة الصخرة المشرفة وقوات الاحتلال تعتلي كل أسطح الأقصى والتوتر الشديد يسود المكان.

هذا والمعتكفون في المصلى القبلي يهتفون بالروح بالدم نفديك يا أقصى... و يقدمون مشاهد اسطورية والمصابون يهتفون "ريح الجنة يا شباب" ويرفضون التراجع امام رصاص الاحتلال. ويعلو صوت "الله اكبر" على صوت القنابل.

ومن جانب أخر قال مراسل هأرتس أنه هناك تجمعات كبيرة للمستوطنين في محاولة لكسر قرار الشرطة واقتحام الأقصى في حين قوات الاحتلال تقتحم غرفة الصوتيات في المسجد الأقصى

واعلن الهلال الاحمر أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها في القدس من الوصول الى الاقصى لتقديم الاسعافات في الوقت الذي تزداد المناشدات بإرسال مزيد من طواقم الإسعاف للمسجد الأقصى في ظل تزايد عدد الإصابات بشكل كبير.

والمشاهد اليوم ليس الا مقاومة شرسه من قبل الشباب الفلسطيني المقدسي مع فارق الامكانات فهم لايملكون إلا الحجارة فسوف تتحول المشاهد الى مجزرة في الصمت المتخذ من قبل كافة الدول العربية والمنظمات الحقوقسة والدولية.

وفي هذه الاثناء هاجم المستوطنون منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ومن جانب آخر مئات المستوطنين بينهم عدد من اعضاء الكنيست الصهيوني يستعدون لاقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك عند باب المغاربة وسط محاولات لإقناع قوات الاحتلال السماح لهم باقتحام الأقصى بمناسبة ما يسمى يوم "توحيد القدس"....

وعلقت حركتي حماس والجهاد الاسلامية على اقتحام باحات المسجد الاقصى ودعت ابناء فلسطين الى الثبات في وجه العدو و اكدت على ان الاحتلال سيدفع الثمن غاليا.

واغلقت قوات الاحتلال باب السلسة في هذه اللحظات بالقدس المحتلة وبوابة العيادة الطبية في المسجد الاقصى حتى لايتم علاج المصابين فيما يبلغ عددهم اكثر من ٢٥٠ جريح بينهم عدد بالاعين.

واطلقت مآذن القدس نداء موحدا للفلسطينين في مختلف اماكن تواجدهم للتدخل لفك الحصار على الاقصى وانقاذ المصلين المحتجزين والمصابين.

وصادرت قوات الاحتلال كافة مفاتيح المسجد الاقصى وحاولت طرد مدير المسجد وموظفي الاوقاف المتواجدين معه بالمكتب لافراغ المسجد تماما.

يتبع...