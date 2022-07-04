ائتلاف دولة القانون يرشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب في الائتلاف دولة القانون العراقي، محمد الصيهود، قال في تصريح صحفي ان مخرجات اجتماع ائتلاف دولة القانون لجلسة امس الاحد كانت مهمة حيث تم التصويت بالاجماع على ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء المقبل وتم التصويت وفق المعايير التي حددها الاطار التنسيقي.

وأضاف ان الاجتماع ناقش مستجدات العملية السياسية وحث القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة ودفع الحزبيين الكرديين للاتفاق على شخصية محددة لمنصب رئاسة الجمهورية كونها العقدة الاساسية في تشكيل الحكومة، مرجحا ان اجتياز المالكي لمنافسيه سيكون سهلا لما له من خبرة وشخصية قوية لادارة المرحلة المقبلة وهي مرحلة صعبة ومعقدة.

وأشار الصيهود الى ان الاجتماع ناقش أيضا موضوع جلسة البرلمان المقبلة التي ستعقد بعد عطلتي عيد الاظحى والتشريعية للبرلمان وإمكانية جمع العدد الكافي للتصويت على منصب رئيس الجمهورية من خلال حث القوى السياسية الأخرى بالحضور.

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