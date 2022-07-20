العراق...تصفيات رئاسة الوزراء تستقر على خمسة أسماء من بين 25 مرشحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البطيخ في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد مساء الاثنين الماضي وجه اللجنة المكلفة باختبار رئيس الوزراء المقبل حسم مرشح الاطار الى يوم السبت المقبل كحد اعلى ” .

وأضاف ان ” اللجنة التي شكلها الاطار لاختيار رئيس الوزراء المقبل حصرت خمسة أسماء فقط من مجموع خمسة وعشرين مرشحا ” , مؤكدا انه “سيتم الانتهاء من عملية الاختيار خلال 72 ساعة وفي حال وجود اختلاف في الرؤى سوف تتم عملية الاختيار من قبل النواب الشيعة بالتصويت السري المباشر فمن يحصل على اكثر من 62 صوت سيفوز بالمنصب ” .

ولدى سؤاله عن حظوظ الكاظمي وهل سيكون ضمن المرشحين أجاب البطيخ ان” الكاظمي احد الأسماء المطروحة ” , الا انه ” لم يؤكد ان كان من ضمن الخمسة المرشحين ام لا ” .

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