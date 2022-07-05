إيران تدعم استمرار العملية السياسية في لبنان/ نطالب بتوفير الظروف اللازمة لإعادة اللاجئين السوريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة للشؤون اللبنانية، جوانا فيرونيكا، التي تزور طهران على رأس وفد، التقت اليوم الثلاثاء مع كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون الخاصة، علي أصغر خاجي، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات في لبنان وسوريا وتبادلا الآراء حول ذلك.

ورحب كبير مستشاري وزير الخارجية الايرانية بالإجراء الناجح للانتخابات النيابية في لبنان وأعلن أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم استمرار تقدم العملية السياسية في لبنان وجهود الأمم المتحدة لحل المشاكل السياسية والاقتصادية لهذا البلد.

وأشار خاجي إلى اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا وانتهاك هذا الكيان للأجواء اللبنانية ، ودعا إلى رد جاد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على هذه الاعتداءات المتزايدة من قبل الكيان الصهيوني.

ولفت إلى سوء أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان وسائر الدول ، وطالب بتوفير الظروف اللازمة لا سيما في إطار خطط الإنعاش الأولية التي أكدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاعادة اللاجئين إلى ديارهم.

وبحث الطرفان في هذا الاجتماع أعمال وجهود الأمم المتحدة في لبنان، إضافة إلى قضية اللاجئين السوريين المقيمين في هذا البلد.

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