خاجي يناقش مع هارلند آخر تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في ليبيا واليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى ديفيد هارلند مع علي أصغر خاجي وبحث الجانبان في هذا الاجتماع آخر الأوضاع السياسية والإنسانية في ليبيا واليمن.

وأكد الطرفان، أثناء تقييمهما للتطورات الأخيرة في ليبيا واليمن، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والتسوية السياسية للخلافات في هذين البلدين.

كما دعا كبير مستشاري وزير خارجية بلادنا في هذا الاجتماع، في تأكيده على أهمية المحادثات السياسية بين أنصار الله والسعودية، إلى اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الانسان في اليمن ورفع الحصار الاقتصادي عن الناس وإقرار وقف إطلاق النار في هذا البلد.

كما أعرب عن أمله في أن تنتهي المحادثات السياسية الأخيرة بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وأن تؤدي إلى استقرار سياسي وأمني لصالح أبناء هذا البلد.

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