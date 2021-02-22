خاجي يعرب عن أمل إيران في عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "على أصغر خاجي"، أجرى اليوم محادثة بالفيديو مع "باولو ديونيزي" الممثل الخاص للحكومة الإيطالية في سوريا.

وفي إشارة إلى حضوره الاجتماع الأخير لكبار خبراء الدول الضامنة لمبادرة أستانة في سوتشي، قال كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة: في هذا الاجتماع، تمت مناقشة التطورات في سوريا بأبعاد مختلفة، وتم التركيز على الحل السياسي للأزمة السورية، والمساعدة في حل المشاكل الإنسانية، واستمرار مكافحة الإرهاب.

وأعرب خاجي عن أمله في أن تؤدي زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير باترسون، إلى دمشق والتي بدأت يوم أمس، إلى تعزيز الحوار السوري السوري وعقد اجتماع اللجنة السادس في المستقبل القريب.

الى ذلك قال باولو ديونيزي، مبعوث الحكومة الإيطالية الخاص لسوريا: "ان الحكومة الإيطالية تدعم مبادرات باترسون الدولية وجهود صيغة أستانة بشأن سوريا".

وأضاف: "إيطاليا تريد أن تكون فاعلة ومؤثرة في عملية السلام في سوريا من خلال التعاون مع فاعلين دوليين آخرين بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية".

وفي النهاية شدد الجانبان على ضرورة إجراء محادثات ومشاورات دورية ومنتظمة على الدوام.

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