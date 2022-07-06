خلافا لمزاعم أمريكا ليست لدينا مطالب اضافية خارجة عن الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيرانية "امير عبداللهيان" صرح، في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره القطري اثر محادثاتهما التي جرت في طهران اليوم الاربعاء: نحن عازمون على التوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستديم، وخلافا لمزاعم بعض وسائل الاعلام الاميركية فاننا ليست لدينا اي مطالب اضافية وخارج الاتفاق النووي مثلما تدعيه اميركا. مطالبنا تاتي في اطار الاتفاق الموقع عام 2015 تماما. اذا كان الجانب الاميركي يشعر بان موضوعا ما هو خارج الاتفاق النووي فاننا اكدنا خلال المفاوضات وفقا لما حصل في المفاوضات في فيينا خلال الاشهر الماضية واعلنته الاطراف الغربية مرارا بانهم سيزيلون كل ما يعيق انتفاع ايران اقتصاديا من الاتفاق النووي.

تابع المسؤول الإيراني: الموضوع الذي ركزنا عليه خلال المفاوضات الاخيرة في الدوحة، هو الضمان المؤثر من جانب اميركا بشان كل ما يعيق ايران من الانتفاع الاقتصادي الكامل من الاتفاق النووي. لذا فان مطلبنا ليس اضافية ولكن في مسار اخذ الضمانات ينبغي على اميركا ان تتعهد بان تتمتع الجمهورية الاسلامية الايرانية بكامل مزايا الاتفاق الموقع عام 2015 .

وأضاف امیر عبداللهیان: هذا الامر لم يتمكن الجانب الاميركي من طمأنتنا على تحقيقه. مرة اخرى اؤكد بان لنا حسن النوايا ونحن دعاة المفاوضات المنطقية وجادون في هذا المسار.

عبد اللهيان: لطالما لعبت دولة قطر دورًا إيجابيًا في مجال الحوار والتعاون الإقليمي

وتابع وزير الخارجية الايراني في الاشارة الى محادثات اليوم مع نظيره القطري: لقد أجرينا مناقشات إيجابية بشأن الحاجة إلى تعزيز الآليات الإقليمية والتعاون الإقليمي. ولطالما لعبت دولة قطر دورًا إيجابيًا في مجال الحوار والتعاون الإقليمي ، واتخذت خطوات فعالة في تعزيز الحوارات الإقليمية. وسيظل هذا المسار يسلكه الأصدقاء والإخوة في قطر ودول أخرى في المنطقة.

وأضاف أمير عبداللهيان: إنني أقدر حسن استضافة دولة قطر للمفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثل الاتحاد الأوروبي والمفاوضات الثلاثية غير المباشرة في الدوحة الأسبوع الماضي. التنسيق الجيد والدور البناء والجهود التي يبذلها أمير قطر ووزير خارجية قطر لتسهيل هذه المفاوضات والمساعدة في تقدمها وفي طريق عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها ، خطوات إيجابية وبناءة نشهدها دائما من الأصدقاء في دولة قطر.

التحضيرات لكأس العالم في قطر

وقال امير عبداللهيان: أجرينا اليوم مناقشات بناءة بشأن بعض القضايا الثنائية وقد أعربت عن امتناني لوزير الخارجية القطري على التنسيق الجيد يوم أمس بين السلطات الرياضية الإيرانية والجهات ذات الصلة المنظمة لكأس العالم في قطر.

وأضاف رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: "لحسن الحظ ، تمكنا من تفعيل فرق العمل في هذا الصدد منذ اجتماع رئيسي البلدين ، وبعض التنسيق اللازم لتسهيل أوضاع الرياضيين ولاعبي كرة القدم ومشاركة المنتخب الوطني وحضور الجماهير في مونديال قطر وقد توصلنا إلى نتائج جيدة ومرضية في ظل التعاون القائم بين الهيئات الفنية في البلدين.

عبد اللهيان: لن تكون مشكلة حول مكوث رجال الأعمال الإيرانيين في قطر لفترة طويلة

وصرح أمير عبداللهيان أن بعض رجال الأعمال لدينا واجهوا مشكلة المكوث في الدوحة لفترة طويلة في الماضي ، وتقرر أنه لن تكون هناك من الان فصاعدا مشكلة في إقامة طويلة الأمد لرجال الأعمال الإيرانيين في دولة قطر الصديقة والجارة.

وتابع قائلا: "تحدثنا أيضًا عن تسهيل النقل وحل مشاكل حالة كورونا التي كان يواجهها بعض أصحاب اللنشات الإيرانيين ، ونأمل أن نرى حلًا في المستقبل القريب. هذه المشاكل والقضايا التي كانت تثير القلق في طريق زيادة حجم التبادل التجاري أو تعاون محافظاتنا مع قطر ، نامل بحلها في القريب العاجل، وينبغي أن يتقدم التعاون إلى مستوى أفضل.

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