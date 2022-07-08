امريكا فشلت في سياساتها / نستبعد أي نتائج حقيقية لزيارة بايدن للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية لقد فشلت أمريكا في سياساتها في غرب آسيا، ولم تكن أوروبا أبدًا بالضعف الذي هي عليه اليوم، معتبراً أن الغرض من سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية هو محاولة تعويض تخلف ذلك البلد.

ولفت الى ان فكرة تشكيل الناتو في الشرق الأوسط غير ملائمة وتوجه ضربة قوية لأمن المنطقة، مؤكدا اننا لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا.

واضاف: نفضل التعامل بمبدأ حسن الجوار ونوصي دول المنطقة بعدم الانصياع لواشنطن.

كما أشاد ولايتي بجهود الحكومة العراقية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، وقال نعتبر العراق على أنه أكثر البلدان العربية نجاحاً في تحقيق الاستقلال وتطبيق الديمقراطية.

واضاف: ان الشعب العراقي ورغم كل مايعانيه من صعاب ومشاكل لكنه نجح الى حد كبير جدا في ممارسة الديمقراطية وهو يواصل خطواته الى الأمام في هذا الطريق.

وتابع ان الحكومة العراقية وبحسن نية تؤدي دورا مهما في التوسط بين ايران والسعودية، معربا عن امله بان تثمر هذه الجهود عن النتائج الجيدة، فالسعودية جارتنا بكل الأحوال.

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