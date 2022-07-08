أمير عبد اللهيان يعرب عن تعازية لمقتل شينزو آبي في حادث إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان في برقية تعزية إلى نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، إن مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حادث إطلاق نار غير إنساني، وكان سببا للصدمة والحزن.

في رسالته إلى نظيره الياباني، ذكر وزير خارجية بلادنا شينزو آبي كقائد بارز لعب دورًا مهمًا للتطورات في شرق آسيا.

كما وصف أمير عبد اللهيان في رسالته مبادرات شينزوآبي وجهوده لتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية واليابان بأنها قيمة.

وفي الجزء الأخير من هذه الرسالة، أعرب وزير خارجية بلادنا عن تعازيه لوزير خارجية اليابان، ولأسرة الفقيد، واليابان حكومة وشعبا.

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