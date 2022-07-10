توصيات أمير عبداللهيان للسفير الايراني في قطر حول مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السفير الايراني في قطر حميد رضا دهقاني في لقاء مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مساء يوم السبت، بالإجراءات والترتيبات المتخذة لمشاركة منتخب بلادنا لكرة القدم في مونديال قطر 2022. وحضور مواطنينا الأعزاء خلال الألعاب التي تقام في قطر.

وفي إشارة إلى دور وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الحدث الهام، قدم أمير عبد اللهيان التوصيات اللازمة في مجال توفير ظروف افضل على التعاون بين الوزارات والمؤسسات في البلدين من أجل مشاركة افضل للمنتخب الايراني وحضور الايرانيين في هذا الحدث.

وجدير بالذكر انه اقام الاجتماع التنسيقي لكأس العالم 2022 صباح يوم أمس في وزارة الخارجية، بحضور وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الرياضة والشباب سيد حميد سجادي، رئيس الأولمبياد الوطني سيد رضا صالحي أميري، وأمين المجلس الأعلى لمناطق التجارة الحرة سعيد محمد ومسؤولين آخرين على صلة بهذا الحدث.

في هذا الاجتماع، وصف وزير الخارجية هذا الحدث بأنه مهم للغاية من حيث السياسة والدبلوماسية العامة والرأي العام، وكذلك لكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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