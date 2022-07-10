امير عبداللهيان يؤكد على توسيع ابعاد التعاون بين ايران ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع على توسيع أبعاد التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان، منوها بضرورة الاهتمام بهذه العلاقات الاستراتيجية.

وشدد أماني، في شرحه لبرامج عمله في لبنان، اعتبر ان من اهمها التعاون مع الحكومة وجميع الفئات والتوجهات السياسية المختلفة في هذا البلد.

وتم التأكيد في هذا اللقاء على أهمية لبنان كدولة تقف في خط المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وكان اماني قد عين في السابق كرئيس لمكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة وشغل هذا المنصب لمدة 9 اعوام، وسيخلف اماني في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا الذي كان سفيرا لايران منذ عام 2018.

والسفير اماني هو من مواليد 1963 وقضى 9 اعوام من خدمته في صفوف وزارة الخارجية الايرانية، في مصر، وكان قبل ذلك مساعدا لمدير مكتب الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الايرانية.

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