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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٢٧ م

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قاليباف يهنئ رؤساء البرلمانات الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

قاليباف يهنئ رؤساء البرلمانات الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، برقيات على انفراد الى نظرائه في الدول الاسلامية وعدد من النخب الدينية والسياسية؛ مهنئا اياهم لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب قاليباف عبر برقيات التهنئة بالمناسبة: "تقبلوا مني احر التهاني والتبريكات، لمناسبة حلول عيد الاضحى السعيد".

واعتبر، ان عيد الاضحى المبارك، نموذج مثالي للتضحية والتحرر من مغريات الحياة الدنيا، والتوجه الى العبودية والطاعة المطلقة للباري تعالى، كما يجسد الوحدة والتماسك بين المسلمين بكافة اعراقهم ونحلهم وجنسياتهم.

واعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي ايضا، عن يقينه بان الحوار والتفاهم بين نواب الشعوب المسلمة، من شانه ان يحل جميع المشاكل الراهنة في العالم الاسلامي؛ مؤكدا على استعداد البرلمان الايراني لتعزيز اواصر المحبة مع نظرائه في البلدان الاسلامية.

وتمنى قاليباف لرؤساء البرلمانات الاسلامية وشعوبهم وحكوماتهم بدوام السلامة والرقي./انتهى/

رمز الخبر 1925089
https://ar.mehrnews.com/news/1925089/

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