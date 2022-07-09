الرئيس الايراني يهنئ رؤساء الدول الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار الرئيس الايراني في برقيات التهنئة الى ان عيد الأضحى هو أخلص رمز للتسليم امام البارئ واختيار النبي إبراهيم عليه السلام كنموذج للمؤمنين.

وقال رئيسي: آمل أنه ببركة هذا العيد السعيد ، ان يحث جميع مسلمي العالم الخطى بجدارة في طريق الوحدة.

وقدم الرئيس الايراني في برقيات التهنئة المنفصلة لقادة الدول الإسلامية التهاني بحلول عيد الاضحى المبارك معربا عن أمله في أن تتقارب ببركة هذا العيد السعيد قلوب المؤمنين في ظل تعاليم الدين الاسلامي المبين وتعاليم النبي محمد المصطفى (ص) وان يحث جميع مسلمي العالم الخطى بجدارة في طريق الوحدة./انتهى/