رئيسي: إيران لاترى اي قيودا لتوسيع علاقاتها مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، هنأ باكستان حكومة وشعبا بحلول عيد الأضحى المبارك. مضيفا ان إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع باكستان.

وأوضح الرئيس الايراني أن المستوى الحالي للعلاقات بين طهران وإسلام آباد لا يتماشى مع القدرات المتنوعة للبلدين، وأضاف: نحن مستعدون لتوسيع العلاقات وزيادة التبادلات والتعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة و الزراعة.

مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أي عوائق أو قيود لتوسيع العلاقات مع باكستان، وقال رئيسي: إن الانعقاد المنتظم للجنة التعاون الاقتصادي المشترك سيمهد الطريق لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

وأعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لإمكانية استقبال بلادنا للزوارالباكستانيين لزيارة الامام الرضا عليه السلام، قائلاً: إن إيران هي أفضل صديق لدول الجوار في مختلف الأوضاع.

من جانبه هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الحكومة والشعب الايراني وقائد الثورة الاسلامية بحلول عيد الأضحى، وثمن مساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إخماد الحريق في جزء من غابات البلاد، وكذلك على حسن استقبال الزوار الباكستانيين لزيارة الإمام الرضا (ع) .

وصرح رئيس وزراء باكستان بأن العلاقات بين باكستان وإيران تمتد لقرون كعلاقات أخوية تتجاوز علاقات الجوار، وأن البلدين يحملان نفس العقيدة والدين، معربا عن شكره وامتنانه لايران لتعزيز العلاقات مع دول الجوار بمافيها باكستان.

وشدد شهباز شريف على ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وأضاف: باكستان معنية بتوسيع تبادل البضائع، وكذلك التعاون في مجال الطاقة مع إيران.

وأكد رئيس وزراء باكستان: نريد عودة السلام والاستقرار إلى أفغانستان وتحسين الظروف المعيشية لأبناء هذا البلد، وكذلك توفير الظروف لعودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.

/انتهى/