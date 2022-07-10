إيران تعلن عن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى تبلّيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لشركة مطارات محافظة فارس، غلام رضا كريم آقائي، قال: "ان شركة طيران بارس، وبدءا من تاريخ 8 تموز/يوليو 2022، بادرت بتسيير رحلات جوية مباشرة في مسار شيراز – تبليسي – شيراز".

وأوضح ان هذه الرحلات الجوية تتم باستخدام طائرات بومباردييه CRJ، مضيفا ان رحلات هذه الشركة تنطلق في الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي = 03:30 بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة من كل اسبوع من شيراز الى تبليسي، وتعود الى شيراز في الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي (09:20 بتوقيت غرينتش).

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