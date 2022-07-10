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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٤ م

إيران تعلن عن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى تبلّيسي

إيران تعلن عن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى تبلّيسي

أعلن المدير العام لشركة مطارات محافظة فارس جنوب ايران، يوم الاحد، عن تسيير رحلات جوية مباشرة بين شيراز وعاصمة جورجيا تبلّيسي وذلك من مطار شيراز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لشركة مطارات محافظة فارس، غلام رضا كريم آقائي، قال: "ان شركة طيران بارس، وبدءا من تاريخ 8 تموز/يوليو 2022، بادرت بتسيير رحلات جوية مباشرة في مسار شيراز – تبليسي – شيراز".

وأوضح ان هذه الرحلات الجوية تتم باستخدام طائرات بومباردييه CRJ، مضيفا ان رحلات هذه الشركة تنطلق في الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي = 03:30 بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة من كل اسبوع من شيراز الى تبليسي، وتعود الى شيراز في الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي (09:20 بتوقيت غرينتش).

/انتهى/

رمز الخبر 1925112
https://ar.mehrnews.com/news/1925112/

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