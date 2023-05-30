إطلاق خط جوي مباشر بين جزيرة كيش و دبي

وأفادت وكالة مهر لأنباء، انه أوضح عزت الله محمدي، حول رحلات هذا الخط الجوي، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي: "أنه ستجري الرحلة الأولى لهذا الخط، يوم غد (الأربعاء) من جزيرة كيش إلى دبي، متزامنا عيد ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام".

واعتبر إطلاق خط طيران كيش-دبي من إحدى نتائج النهج الدبلوماسي الناجح للحكومة، مضيفا: "إن تحسين العلاقات في المستويات العليا لها بالتأكيد تأثير على تحسين العلاقات في المستويات الأدنى".

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وإدارة الموانئ والمطارات في منطقة "كيش" الحرة: "أننا نتطلع إلى إنشاء خط طيران إلى دول الخليج الفارسی الأخرى؛ حيث الآن، إنشاء خط طيران إلى بغداد ومسقط يكون على جدول الأعمال".

وبحسب هذا التقرير، فإن الخط الجوي من جزيرة كيش إلى دبي ستديره شركة "كيش إير" للطيران.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الجديدة من مطار كيش، باعتباره أحد أحدث المطارات في البلاد ومجهز بأحدث التقنيات، قد اكتملت وجاهزة للتشغيل.

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