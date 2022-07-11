وزير الكهرباء العراقي يعلن دفع مليار و649 مليون دولار إلى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار كريم، في تصريح متلفز مساء أمس الأحد إلى إستحقاقات إيران من الغاز على الحكومة السابقة وهي تراكمات وتم دفعها بالكامل قبل فترة قصيرة.

وتابع كريم العراق يستلم 42 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا، وهناك اتفاق آخر مع الجانب الإيراني بتجهيز العراق مبدئيا 400 ميغاواط قسمت إلى 200 ميغاواط باتجاه البصرة و200 ميغاواط باتجاه ديالى.

وأكد الحاجة إلى 15 ميغاواط جديدة لاستمرار تجهيز الطاقة إلى المواطنين لـ24 ساعة لذا نحن مازلنا بحاجة إلى الغاز الإيراني، كاشفاً عن تقديم خطة إلى مجلس الوزراء لمعالجة أزمة الكهرباء.

وأوضح الوزير، أنّ "الجانب الإيراني يزود العراق حاليًا بـ 240 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميًا، في حين تبلغ الحاجة 250 مقمق يوميًا"، مبينًا أنّ الوزارة بحاجة إلى "دعم مالي للوصول إلى معدل إنتاج 35 ألف ميغاواط"، فيما أشار إلى أنّ "المبالغ التي خصصت للكهرباء في قانون الدعم الطارئ ذهب إلى تسديد الديون السابقة"./انتهى/