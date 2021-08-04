سوريا.. الكشف عن أسباب أزمة الكهرباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وأشار الخوري، لقناة السورية، إلى أن إنتاج سوريا من الكهرباء قبل الأزمة كان بحدود 2400 ميغاواط انخفضت إلى 2000 ميغاواط يتم توليدها حاليا وتوزيعها إلى كافة محافظات القطر حسب استهلاك كل محافظة.

كما أشار إلى أن كميات الغاز التي تصل محطات التوليد بحدود 8 مليون متر مكعب بينما الحاجة تصل إلى 19 مليون متر مكعب.

ولفت الخوري إلى أن المؤسسة بصدد إجراءات إعادة بعض المجموعات البخارية التي كانت بوضع صيانة طارئة لسد العجز، الذي حصل نتيجة نقص الغاز وخروج بعض مجموعات التوليد عن الخدمة.

ووفقا للمسؤول السوري فإن وضع المجموعة البخارية في محطة ديرعلي في الخدمة، وتشغيل المجموعة البخارية الثالثة في بانياس سيحسن واقع الكهرباء.

المصدر: "الوطن"

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