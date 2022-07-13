بوتين سيلتقي قائد الثورة خلال زيارته الى طهران

وقال "دجاغاريان" في تصريحات لقناة "روسيا 24": "وفق ما نتوقعه، سيكون هناك اجتماع لبوتين هذه المرة مع قائد الثورة الاسلامية وسيتم التخطيط لعقد اجتماعات مع الرئيس إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان" ، مؤكداً أنّ التوقعات من هذه اللقاءات كبيرة .

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد اكد أنّ الرئيس الروسي سيزور طهران في 19 تموز/يوليو، موضحاً أنّ بوتين سيجري محادثات مع نظيريه الإيراني والتركي، في إطار اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية أستانة بشأن التسوية السورية، وللمشاركة أيضاً في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني والرئيس التركي، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية.

وكان الرئيس الروسي أكد خلال لقاء مع نظيره الإيراني على هامش القمة السادس للدول المطلة على بحر قزوين أنّ كلا البلدين في تواصل مستمر بشأن القضايا الأمنية، ولديهما العديد من الأمور للحديث بشأنها.

وكان الرئيس الروسي قد التقى سماحة قائد الثورة الاسلامية في طهران خلال شهر أيلول/سبتمبر عام 2018.

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