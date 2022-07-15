"اعلان القدس" أعاد التأكيد على شراكة أمريكا والكيان الصهيوني في الاعتداء على شعبنا وحقوقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال د. أبو طه :"لقد كشف هذا الإعلان عن رعب الكيان الصهيوني من جبهة المقاومة، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في ايران، الأمر الذي يدفعهم بشكل مستمر لاعلان الأحلاف التي لم ولن تحمي "إسرائيل" من الزوال".

وحذر دول الهزيمة وحلف "ابراهام" في المنطقة من التحالف مع عدونا، لأنها بذلك تحكم على نفسها بالمصير ذاته.

وأضاف د. أبو طه :"إننا في المقاومة الفلسطينية نؤكد أن هكذا أحلاف ومخططات لن تثنينا عن المضي قدماً في الدفاع عن حق شعبنا وأمتنا في فلسطين، وصولاً إلى القضاء على الكيان الصهيوني المؤقت وحلفائه في الإقليم، وهزيمة كل داعميه ومناصريه".

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