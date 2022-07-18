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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:١٩ م

العام الماضي؛

ارتفاع حجم التجارة بين ايران وروسيا بنسبة 81 بالمئة

ارتفاع حجم التجارة بين ايران وروسيا بنسبة 81 بالمئة

اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية الروسية، هادي تيزهوش تابان ان التنفيذ الصحيح لوثيقة التفاهم المالي والمصرفي بين البلدين وتسهيل التجارة البينية سيؤدي الى ارتفاع حجم التجارة بين الطرفين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس غرفة التجارة الايرانية الروسية، هادي تيزهوش تابان، أشار الى الاتفاقية الموقعة بين ايران وروسيا للتبادل المصرفي والمالي اثناء زيارة رئيس البنك المركزي الايراني الى روسيا قائلا ان التنفيذ الدقيق لهذه الاتفاقية سيرفع حجم التجارة البينية، كما من الضروري ان يولي منتجو السلع والبضائع في كل من البلدين اهتماما للمعايير الخاصة بجودة الانتاج والمرعية في كلا البلدين من اجل التنافس مع باقي المنافسين.

واوضح تابان ان الارقام التي نشرها الممثل التجاري الروسي في ايران لعام 2021 تظهر بأن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 81/7 بالمئة ووصل الى 4 مليارات و 35 مليون دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1925294
https://ar.mehrnews.com/news/1925294/

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