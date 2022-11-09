الجمارك الايرانية تعلن ارتفاع قيمة التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 10٪

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليرضا مقدسي أن حجم تجارة البلاد في الأشهر السبعة من هذا العام بلغ 81 مليوناً و 30 ألف طن بقيمة 60 ملياراً و 133 مليون دولار، مضیفا: إن حجم التجارة الخارجية ارتفع من حيث القيمة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي حوالي 10٪، وانخفض بنسبة 17.6٪ من حيث الوزن.

وأضاف: خلال هذه الفترة، دخلت البلاد 19.747.000 طن من البضائع بقيمة 31.727.000.000 دولار، والتي انخفضت بنسبة 15.7٪ من حیث الوزن و وزادت بنسبة 14.4٪ من حيث القيمة.

وقال: أن البروبان المسال والميثانول والبيوتان المسال والبولي إيثيلين عالي الجودة والبيتومين النفطي والغاز الطبيعي المسال واليوريا وسبائك الحديد والصلب غير المسبوك والزيوت ومنتجات خفيفة أخرى باستثناء البنزين، شکلت 10 البضائع الاولی فی قسم الصادرات والتي شكلت 9.37٪ وزناً و 9.41٪ من إجمالي قيمة صادرات الدولة خلال هذه الفترة.

وأعلن مقدسي عن خمس وجهات تصدير رئيسية للبضائع الإيرانية وهی الصين والعراق والإمارات وتركيا والهند.

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